البيتكوين تتعافى وترتفع بقيمة 7 آلاف دولار بعد انهيارها إلى أقل من 90 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين تقلبات ملحوظة خلال الساعات الماضية.

حيث تراجعت قيمة البيتكوين إلى أدنى مستوى والذي لم تسجله منذ أشهر عند 89,200 دولار، قبل أن ترتد سريعا لتضيف أكثر من 7,000 دولار إلى قيمتها.

العملات الرقمية البديلة أيضا أظهرت مؤشرات تعافي، مع تسجيل سعر الايثيريوم مستوى 3,250 دولار، وقفز سعر عملة الدوجكوين بأكثر من 7% خلال 24 ساعة الأخيرة.

البيتكوين ترتد بعد التراجع الحاد:

بدأت العملة المشفرة الرئيسية في الانحدار منذ بلوغها ذروتها عند 102 ألف دولار الأسبوع الماضي.

في غضون 48 ساعة فقط، خسرت أكثر من 10,000 دولار، مما دفعها إلى مستويات حرجة دون 90 ألف دولار.

إلا أن تدخل المشترين أوقف هذا التراجع، مما ساعد البيتكوين على الارتفاع مجددا إلى حدود 97 ألف دولار، مع استعادة القيمة السوقية حاجز 1.91 تريليون دولار.

من جهتها العملات الرقمية البديلة، والتي تأثرت سلبا بالتراجعات الأخيرة، تعافت بشكل ملحوظ.

حيث تجاوز سعر الايثيريوم حاجز 3,200 دولار، بينما حققت عملات مثل XRP وSOL وDOGE مكاسب يومية بعضها مكون من رقمين.

كانت AAVE و DOGE الأبرز بين العملات، مع ارتفاع تجاوز 10%.

إجمالا، استعاد سوق الكريبتو مستوى 200 مليار دولار في يوم واحد، لتصل القيمة الإجمالية إلى تقريبا 3.5 تريليون دولار.

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