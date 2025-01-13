البيتكوين يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2024 مع تصفيات ضخمة!

تراجع سعر البيتكوين إلى أقل من 91,000 دولار لأول مرة منذ نوفمبر، ليصل السعر إلى 90,700 دولار، مما أدى إلى تصفية مراكز بقيمة 500 مليون دولار خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا الانخفاض يأتي بعد محاولة فاشلة للوصول إلى 96,000 دولار صباح اليوم، وسط سيطرة واضحة للدببة.

لم تكن العملات الرقمية البديلة بمنأى عن هذا الانهيار، حيث انخفض سعر الإيثيريوم إلى أقل من 3,100 دولار، وتراجع سعر الريبل XRP إلى أقل من 2.4 دولار.

كما سجلت ADA وSUI وSOL وAVAX وLINK انخفاضات بأرقام مزدوجة.

شهد الأسبوع الماضي تقلبات حادة في البيتكوين، حيث بدأ سعر العملة بقفزات قوية تجاوزت 102,000 دولار، لكنها سرعان ما فقدت أكثر من 10,000 دولار خلال 48 ساعة.

ورغم محاولات الثيران للعودة بالسعر إلى 96,000 دولار، إلا أن الاتجاه الهبوطي كان أقوى.

مع هذا التصحيح الحاد، تم تصفية أكثر من 200,000 متداول، وكان أكبر مركز فردي على بينانس بقيمة 8 مليون دولار.

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