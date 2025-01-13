النائب "بادي كارتر" يقترح قانون الضريبة العادلة وإلغاء مصلحة الضرائب نهائيا: ما تأثير ذلك على سوق الكريبتو؟

قدم النائب “إيرل بادي كارتر” مشروع قانون “H.R. 25” المعروف بـ”الضريبة العادلة”، والذي يقترح إلغاء مصلحة الضرائب واستبدال النظام الضريبي الحالي بضريبة استهلاك وطنية.

يشمل التشريع إلغاء جميع ضرائب الدخل، الرواتب، الهدايا، والميراث، مع تبسيط الامتثال للأفراد والشركات.

أشاد داعمو المشروع، مثل النائب “باري لوديرميلك”، بقدرته على تبسيط الضرائب وتشجيع النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، يشترط القانون دفع المهاجرين غير المصرح لهم الضرائب دون منحهم بدل الاستهلاك المقدم للمقيمين القانونيين.

هذا ويرتقب مجتمع الكريبتو أن يوضع قانون واضح وصريح ينظم سوق الكريبتو في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي “ترامب” الرئاسة في الساعات القادمة، بما فيها قانون الضرائب على حاملي ووسطاء العملات الرقمية المشفرة.

قواعد مصلحة الضرائب تُثير الجدل في قطاع DeFi:

من جهة أخرى، تواجه مصلحة الضرائب الأمريكية دعوى قضائية من رابطة بلوكشين ومنظمات التمويل اللامركزي DeFi بسبب قواعد إبلاغ جديدة تصنف منصات العملات الرقمية كوسطاء.

يرى قادة الصناعة أن هذه القواعد تنتهك الخصوصية وتعرض القطاع لتحديات قد تهدد ازدهاره، مشيرين إلى أن الطبيعة اللامركزية لـ DeFi تستوجب إعفاءها من تلك المتطلبات.

اقرأ أيضا:

شركة “Fidelity”: تجاهل البيتكوين قد يكون أكثر خطورة من تبنيه

كيف ستتفاعل العملات الرقمية مع اقتراب الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية؟

