شركة “Fidelity”: تجاهل البيتكوين قد يكون أكثر خطورة من تبنيه

توقعت شركة “Fidelity” أن تبدأ الدول والبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية في تبني البيتكوين بشكل استراتيجي بحلول 2025، مدفوعة بزيادة الطلب المؤسساتي وبعد إطلاق منتجات البيتكوين المتداولة في البورصة عام 2024.

وأبرز التقرير نجاح السلفادور وبوتان في استراتيجيات البيتكوين، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية مثل التضخم قد تجعل البيتكوين خيار تحوطي حيوي.

أبدى الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” والسيناتور “سينثيا لوميس” اهتمام بإنشاء احتياطي وطني للبيتكوين، مما قد يحفز دول أخرى على اتباع خطوات مشابهة.

ورغم العقبات التشريعية، يزداد الاعتراف بالبيتكوين كأداة مالية مركزية، مع توقعات بأن الضغوط الجيوسياسية ستعزز تبني البيتكوين عالميا.

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