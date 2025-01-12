البيتكوين الذي تملكه شركة “MicroStrategy” يصل لنسبة 2.1% من عرض البيتكوين

تُعد شركة “MicroStrategy” من أكبر الشركات المالكة للبيتكوين، حيث تمتلك 447,470 عملة، ما يمثل 2.1% من إجمالي عرض البيتكوين.

بلغت قيمة مشتريات الشركة من البيتكوين حتى الآن حوالي 27.97 مليار دولار، بمتوسط 62,503 دولار لكل واحد بيتكوين.

رغم ارتفاع مشترياتها خلال عام 2024، والتي بلغت 258,320 بيتكوين بقيمة 22.07 مليار دولار، شهدت الأسابيع الأخيرة تباطؤ في وتيرة الشراء، مع تركيز الشركة على عمليات استحواذ أصغر ولكن استراتيجية.

في 6 يناير 2025، استحوذت “MicroStrategy” على 1070 بيتكوين مقابل 101 مليون دولار، بمعدل 94,004 دولار لكل عملة.

ومع التزام الشركة بتعزيز استراتيجيتها الاستثمارية، تخطط لجمع 2 مليار دولار عبر طرح أسهم مفضلة خلال الربع الأول من عام 2025 لدعم عمليات الشراء المستقبلية، مما يعكس استمرارها في تبني البيتكوين كأصل رئيسي على المدى الطويل.

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