رجل كندي يختبئ بعد مزاعم بمحاولات اختطاف متعلقة بالبيتكوين!

اضطر رجل كندي يشرف على منتدى للعملات المشفرة إلى الاختباء مع عائلته بعد محاولة اختطاف مرتبطة بعملات البيتكوين، حيث اعتزم المجرمون استخدام التعذيب لسرقة ثروته الرقمية المزعومة.

بدأت المحنة في نوفمبر 2024 عندما تعرض الرجل لتهديدات مباشرة خارج منزله وتعرض لملاحقات وتهديدات لاحقة، بما في ذلك محاولة اعتداء بسلاح ناري.

ألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم، ووجهت لهم تهما بالتخطيط للاختطاف وحيازة أسلحة نارية، لكنهم أُفرج عنهم بكفالة، ما ترك الضحية في حالة من الخوف الدائم.

المجرمون استهدفوا الرجل بناء على افتراض خاطئ بأنه يمتلك 2.5 مليون بيتكوين، استنادا إلى منشورات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أكد أن ممتلكاته من البيتكوين لا تتجاوز 10,000 دولار.

تسلط هذه القضية الضوء على التهديدات المتزايدة التي يواجهها مالكو العملات المشفرة عالميا، حيث أظهرت تقارير مؤخرا تزايد حالات الاختطاف والاعتداءات المرتبطة بهذا القطاع، خاصة في كندا التي شهدت حوادث بارزة مثل اختطاف الرئيس التنفيذي لشركة “WonderFi” واكتشاف جثة مؤثر في مجال الكريبتو في مونتريال.

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