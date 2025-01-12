اختراق حساب X الخاص باللايت كوين والترويج لعملة رقمية احتيالية

تعرض الحساب الرسمي لـ اللايت كوين على منصة X للاختراق، حيث استغل المخترق الحساب للترويج لعملة رقمية احتيالية قائمة على بلوكشين سولانا تحمل اسم LTC نفسه المستخدم للعملة الرقمية الشرعية.

تسبب المنشور غير المصرح به في رفع القيمة السوقية للعملة الرقمية الاحتيالية إلى 27,000 دولار قبل أن تنهار إلى 3,400 دولار، وفقا لبيانات “DEX Screener”، وتمت إزالة التغريدة لاحقا.

أكدت اللايت كوين أن التحقيقات جارية وأنها أزالت الحساب الذي استهدفه المخترق.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الهجمات على حسابات بارزة في مجال العملات المشفرة، مثل ما حدث لحساب مؤسسة كاردانو في ديسمبر، حيث استُخدم لنشر معلومات كاذبة والترويج لعملات رقمية احتيالية.

ووفقا للمحقق “ZachXBT”، فإن القراصنة جمعوا ما يقرب من 500,000 دولار من خلال عمليات احتيال مماثلة عبر أكثر من 15 حساب X مخترق، غالبا باستخدام رسائل بريد إلكتروني احتيالية تخدع الضحايا لإعادة تعيين كلمات المرور والمصادقة الثنائية، مما يبرز الحاجة إلى توخي الحذر المتزايد في هذا المجال.

من جهتنا في بيتكوين العرب دوما نوصي بالحيطة والحذر وعدم اتباع دعاوى الاستثمار في العملات الرقمية الجديدة أو الوعود الكاذبة والتي تعد بالثراء السريع.

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