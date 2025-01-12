ازدهار السياحة في السلفادور مدفوعة بشكل أساسي بتبني البيتكوين: التفاصيل

تشهد السلفادور ازدهار ملحوظ في قطاع السياحة بالتزامن مع تبنيها للبيتكوين كعملة قانونية، حيث استقبلت البلاد 3.9 مليون سائح في عام 2024، بزيادة قدرها 22٪ مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير صادر عن بنك “سانتاندير”.

تضاعف أعداد الزوار تقريبا منذ السنوات السابقة، مدفوعة بتحسن كبير في الأوضاع الأمنية، حيث انخفضت جرائم القتل السنوية من 6656 في عام 2015 إلى 114 فقط في عام 2024.

إلى جانب الأمن، أسهمت التحسينات في البنية التحتية وازدهار السياحة البيئية في زيادة الإقبال، خاصة من الولايات المتحدة، مما جذب سياحا جدد من عشاق العملات المشفرة.

ومع ذلك، قد تحد اتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي من استخدام البيتكوين في الأنشطة الاقتصادية اليومية، حيث سيصبح قبوله اختياريا للقطاع الخاص وستُخفض مشاركة القطاع العام في الأنشطة ذات الصلة.

على الرغم من ذلك، تواصل السلفادور استراتيجيتها الفريدة، بشراء بيتكوين واحد يوميا وزيادة احتياطياتها إلى 6024 بيتكوين بقيمة تقارب 569 مليون دولار، مما يعزز صورتها كوجهة مبتكرة للاستثمار والسياحة.

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