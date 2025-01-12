البيتكوين يثبت نفسه كواحد من الأصول الأعلى أداءا في السنوات العشر الأخيرة!

على مدار العقد الماضي، أثبتت عملة البيتكوين تفوقها كأصل مالي ثوري بتحقيقها لقب أفضل أصل مالي من حيث الأداء في 13 السنة الأخيرة، متجاوزة بذلك فئات الأصول التقليدية مثل الأسهم والذهب والعقارات.

يعود هذا الأداء المذهل إلى عدة عوامل، أبرزها طبيعة العملة اللامركزية واعتمادها على تقنية البلوكشين، بالإضافة إلى عرضها المحدود عند 21 مليون عملة فقط، ما يمنحها قيمة مستمدة من ندرتها.

كما ساهمت زيادة التبني المؤسساتي للبيتكوين، خاصة من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المؤسسات، في تعزيز مكانتها كملاذ آمن وأداة للتحوط ضد التضخم.

ومع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع مستويات التضخم، برزت البيتكوين كخيار استثماري مبتكر يقدم عوائد استثنائية مقارنة بالأصول التقليدية، ما يؤكد على دورها المحوري في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وتزايد جاذبيتها في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل.

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