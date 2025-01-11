ما هو DeFAI وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل DeFi؟

اليوم أصبح الذكاء الصناعي جزء لا يتجزأ من الثورة التقنية القائمة، حيث لا يكاد يكون هناك مجال أو نشاط إلا ويدخل فيه الذكاء الصناعي.

مؤخرا ظهر مصطلح يعبر عن مولود جديد وهو “DeFAI”.

“DeFAI” هو تقاطع مبتكر بين التمويل اللامركزي (DeFi) والذكاء الاصطناعي (AI)، يهدف إلى أتمتة العمليات على شبكات البلوكشين وتحسين الأنشطة المالية عبر وكلاء تداول مستقلين وتطبيقات لامركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

برز هذا القطاع من التطورات المبكرة لأنشطة الذكاء الاصطناعي، لكنه تطور ليصبح نموذج أكثر ارتباطا بتقنية البلوكشين، مع تركيز أكبر على تعزيز العمليات على الشبكة.

مشاريع مثل “Griffain” و”Heyanon.ai” و”Virtuals Protocol” تقود هذا الابتكار، بتقديم أدوات متقدمة لتحسين العمليات وأتمتتها.

مع تزايد التبني، يتوقع المحللون مثل المحلل “Hitesh.eth” الذي نشر على منصة X أن هذا القطاع ينمو بشكل كبير، مع توقعات بزيادة قيمته السوقية عشرة أضعاف في المستقبل القريب.

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