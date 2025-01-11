حيازة شركة "CleanSpark" تتجاوز 10,000 بيتكوين مع تسجيلها لنمو سنوي هائل: التفاصيل

أعلنت شركة تعدين العملات الرقمية “CleanSpark” عن تجاوز حيازاتها من البيتكوين 10,000 عملة، محققة نمو سنويا وصل لنسبة 236%.

تعزى هذه الزيادة إلى استراتيجيتها التوسعية المسؤولة التي تعتمد على الطاقة المحلية والقوى العاملة الأمريكية.

رغم ذلك، تتخلف “CleanSpark” عن شركات مثل “MARA Holdings” التي تمتلك 44,893 بيتكوين و”Riot Platforms” بـ17,722 بيتكوين.

في 2024، قامت “CleanSpark” بتعدين 7,024 بيتكوين وباعت 12.65 فقط في ديسمبر، مما يعكس استراتيجيتها للاحتفاظ بمعظم أصولها، تماشيا مع توجه عام بين المعدنين نحو تقليل المبيعات وزيادة الاحتفاظ بالأصول في ظل ظروف السوق المربحة.

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