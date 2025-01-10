الايثيريوم يتفوق على البيتكوين في نسب حاملي العملة على المدى طويل الأجل

ارتفعت نسبة محافظ الايثيريوم طويلة الأجل إلى 74.7%، متجاوزة نسبة محافظ البيتكوين طويلة الأجل التي تزيد قليلا عن 60%، وفقا لبيانات “IntoTheBlock”.

يعكس هذا الاتجاه ثقة متزايدة بالايثيريوم، حيث ارتفعت النسبة من 59% إلى 75% خلال عام 2024، بينما شهدت محافظ البيتكوين طويلة الأجل انخفاض من 70% إلى 62%.

في السوق، تراجع سعر البيتكوين إلى أقل من 92,000 دولار قبل التعافي إلى مستوى 94,000 دولار، وسط ضعف في أسعار التمويل داخل سوق المشتقات.

في المقابل، يتبع الايثيريوم قناة صاعدة، مع مستوى دعم محتمل عند 2800 دولار قد يدفعه نحو 6000 دولار اذا ما واصل بنفس الزخم.

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