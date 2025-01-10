تقرير: صدمة إمدادات البيتكوين في عام 2025 غير مرجحة

رغم التوقعات بحدوث صدمة كبيرة في عرض وإمدادات البيتكوين بسبب انخفاض وانقسام مكافأة تعدين البيتكوين والاهتمام المؤسساتي المتزايد (ارتفاع الطلب) إلا أن تقرير جديد من “CEX.IO” يشير إلى أن هذه الاحتمالية ضعيفة.

أكد تقرير “CEX.IO” أن نظام البيتكوين البيئي يمتلك مرونة كافية للتعامل مع الطلب المتزايد دون حدوث اختلال كبير في العرض.

تاريخيا، يؤدي انقسام مكافأة التعدين إلى انتقال العملات الرقمية من حاملي البيتكوين على المدى الطويل (LTH) إلى الحاملين المدى القصير (STH)، مما يزيد السيولة.

في عام 2024، أُطلق 1.58 مليون بيتكوين إلى السوق نتيجة انخفاض هيمنة (LTH) بنسبة 9%.

ويتوقع التقرير أن يؤدي هذا الاتجاه إلى إطلاق إضافي لـ 1.4 مليون بيتكوين في عام 2025، مما يساعد على تلبية الطلب المؤسساتي دون الضغط على العرض.

دور الصناديق المتداولة وسيولة السوق:

رغم دور صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) في تعزيز الطلب، إلا أن تأثيرها على العرض يظل محدود.

في عام 2024، جمعت صناديق الاستثمار المتداولة أكثر من 1.13 مليون بيتكوين، لكن معظم هذا التراكم كان نتيجة لتحويلات نقدية بدلا من استثمارات جديدة، مما قلل من الضغط على الأسواق الفورية.

تُظهر بيانات السيولة أيضا أن احتياطي منصات التداول المنخفضة عكست تحويل البيتكوين إلى التخزين البارد بدلا من التصفية.

في الوقت نفسه، زادت منصات التداول خارج البورصات (OTC) من حيازاتها بـ200,000 بيتكوين، مما يشير إلى إعادة توزيع السيولة بدلا من النقص الفعلي.

لذا ووفق ما ذكر أعلاه فإن صدمة العرض وانخفاض امداد البيتكوين مازال أمر مستبعد على الأقل حتى الأشهر القادمة.

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