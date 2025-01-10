ما هو وضع الموافقة على صندوق ETF سولانا في الولايات المتحدة الأمريكية؟

بعد إطلاق صناديق ETF البيتكوين والايثيريوم في سنة 2024 في البورصة الأمريكية، تفائل مجتمع الكريبتو خيرا ورؤوا أن الموافقة على صناديق ETF سولانا والريبل ستكون قريبا، لكن ولحد الساعة مازالت الأمور لم تتضح بعد.

مؤخرا صرحت “ليا والد”، الرئيسة التنفيذية لشركة “Sol Strategies Inc”، أن الموافقة على صندوق ETF سولانا في الولايات المتحدة تواجه تحديات تنظيمية كبيرة، مما يجعلها غير محتملة في المستقبل القريب.

وأوضحت في حديثها مع “Blockworks” أن تثقيف الجهات التنظيمية حول خصوصيات هذا النوع من الصناديق قد يستغرق عاما أو أكثر.

وأشارت “والد” إلى أن كندا قد تكون السباقة في هذا المجال، مستشهدة بتاريخ الجهات المصدرة الكندية، مثل شركة “3iQ”، التي غالبا ما تسبق الولايات المتحدة في الحصول على الموافقات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وقالت:

كندا رائدة في ابتكار صناديق الاستثمار المتداولة، وأتوقع أن تقوم بالمثل مع صندوق ETF سولانا.

كما تناولت تأثير التغيير القيادي في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث استبدل “بول أتكينز” مكان السيد “غاري جينسلر” كرئيس.

ورغم إمكانية تحسين البيئة التنظيمية للعملات المشفرة، حذرت “والد” من التسرع في إصدار الموافقات دون دراسة متأنية، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون محفوف بالمخاطر.

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