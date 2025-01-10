شركة “مانترا” تتعاون مع مجموعة “داماك” لترميز أصول بقيمة مليار دولار: التفاصيل

أعلنت شركة “مانترا”، المتخصصة في ترميز أصول العالم الحقيقي (RWA)، عن توقيع اتفاقية تعاون بقيمة مليار دولار مع مجموعة “داماك” الاماراتية المتخصصة في الاستثمار والعقار.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الأصول المرمزة رقميا في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يتمكن المستخدمون من تحويل أصول “داماك” إلى رموز رقمية بحلول أوائل عام 2025 باستخدام بلوكشين “مانترا”.

مجموعة داماك والبلوكشين:

تمثل مجموعة “داماك” تكتل استثماري واسع النطاق يمتد نشاطه ليشمل مجالات الأزياء، مراكز البيانات، أسواق رأس المال، المطاعم، الفنادق، المنتجعات، والتصنيع.

وبالرغم من أن مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن أنشطتها تمتد عالميا عبر أمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

تسعى “داماك” من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من ترميز الأصول الحقيقية لتقديم خيارات استثمارية آمنة وشفافة للمستثمرين، مع تحسين القيمة المضافة ضمن نظامها البيئي.

وأكد أحد التنفيذيين في “داماك” أن اختيار “مانترا” يعكس التزام المجموعة بالابتكار واعتماد الحلول المستقبلية، مضيفا أن الترميز سيمنح المستثمرين وصولا مريح وآمنا إلى فرص الاستثمار المتنوعة.

جدير بالذكر أن شركة “مانترا” ومنذ إطلاق شبكتها الرئيسية في أكتوبر 2024، تمكنت من بناء شراكات استراتيجية مع شركات بارزة داخل وخارج صناعة الكريبتو، مثل “Google Cloud” و”Chainlink” و”Anchorage Digital” و”Hex Trust”.

وقد ساهمت هذه التطورات في رفع قيمة العملة الرقمية الرئيسية لبلوكشين “مانترا”، والذي يحمل الرمز “OM”، إلى مستوى يقارب 4 دولار، مما يجعل العملة تحتل المرتبة 42 بين العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، والتي تجاوزت 3.7 مليار دولار.

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