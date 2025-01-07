المحلل "آرثر هايز" يتوقع ذروة سوق العملات المشفرة في مارس ويوضح السبب!

يرى “آرثر هايز”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “BitMEX”، أن سوق العملات المشفرة سيصل إلى ذروته في منتصف إلى أواخر مارس 2025، يعقبه تصحيح حاد.

في مقاله الأخير، أخبر “هايز” عن تصحيح ديسمبر الماضي بأنه حدث نتيجة ظروف غير متوقعة معتبرا أن الايجابية المصاحبة لفوز الرئيس ترامب قد حدثت بالفعل بشكل مبكر.

يشير “هايز” إلى أن زيادة سيولة الدولار في الربع الأول من 2025، بارتفاع يصل إلى 612 مليار دولار، ستوفر زخم إيجابي للعملات المشفرة، معوضة عن خيبة الأمل من سياسة البيت الأبيض السابقة.

ويوصي المستثمرين بالبيع في أواخر مارس، قبل التصحيح المتوقع، وتحويل استثماراتهم إلى العملات الجديدة والمشاريع اللامركزية.

رغم اعترافه بتنبؤاته غير الدقيقة سابقا، يصر “هايز” على أهمية استيعاب المعلومات الجديدة وتعديل الاستراتيجيات لتحقيق النجاح في سوق الكريبتو.

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