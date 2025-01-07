كازاخستان تحظر الآلاف من منصات تداول العملات المشفرة غير القانونية أعلنت الهيئة التنظيمية الكازاخستانية (AFM RK) أنها حظرت أكثر من 3500 منصة تداول عملات مشفرة غير قانونية، بالتعاون مع لجنة الأمن القومي ووزارة الثقافة والإعلام. في عام 2024، أغلقت السلطات 36 منصة غير قانونية، بإجمالي مبيعات بلغ 60 مليار تينغ كازاخستاني (113 مليون دولار)، وصادرت عملات رقمية بقيمة 4.8 مليون USDT. كما كشفت عن مخططين هرميين أعادت خلالهما 545 ألف دولار للضحايا، وجمدت 120 ألف دولار إضافية. تعمل الهيئة التنظيمية (AFM) على تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية وتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال. رغم الحملة التنظيمية الأخيرة، حصلت “Bybit” و”بينانس” في عام 2023 على تراخيص تنظيمية من هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA). أطلق البنك الوطني الكازاخستاني أيضا برنامج تجريبي لتطوير عملة التينغ الرقمية لتحسين المعاملات المالية والضريبية. اقرأ أيضا: سعر البيتكوين يبدأ مرحلة جديدة بعد اختبار السعر لمستوى 102 ألف دولار تدفقات قياسية لصناديق البيتكوين والايثيريوم المتداولة



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