شركة "Metaplanet" تستهدف 10000 بيتكوين بحلول 2025 لتعزيز ريادتها تخطط “Metaplanet” لزيادة حيازاتها من البيتكوين إلى 10,000 بيتكوين بحلول نهاية عام 2025، مما سيجعلها واحدة من أكبر الشركات المالكة للبيتكوين عالميا. تمتلك الشركة حاليا 1,762 بيتكوين وتعتزم شراء أكثر من 8,000 بيتكوين إضافية خلال العام الحالي. تعتمد “Metaplanet” على أدوات سوق رأس المال، مثل عروض الأسهم والقروض، لتمويل هذه التوسعات. كما تسعى لتعزيز علاقتها مع المساهمين وزيادة تبني البيتكوين عالميا، مما يعزز مكانتها الريادية في آسيا. اقرأ أيضا: توقع سعر XRP لعام 2025: ارتفاع القيمة السوقية وازدهار الزخم الإيجابي سعر البيتكوين يقترب من 100 ألف دولار وعملة AVAX تتصدر العملات الرقمية البديلة



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