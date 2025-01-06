توقع سعر XRP لعام 2025: ارتفاع القيمة السوقية وازدهار الزخم الإيجابي

بدأت عملة الريبل XRP العام الجديد بقوة، متجاوزة التيثر (USDT) لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، التي تجاوزت 141 مليار دولار.

يتم تداول العملة الرقمية حاليا عند 2.4 دولار، مسجلة زيادة بنسبة 2% خلال اليوم و15% على مدار الأسبوع.

عوامل ازدهار سعر عملة الريبل:

التشريعات الجديدة : طرح الاتحاد الأوروبي لقانون MiCA ساهم في تقليص ثقة المستثمرين في العملات المستقرة، مثل USDT، ما أعطى XRP فرصة لتعزيز موقعها.

: طرح الاتحاد الأوروبي لقانون MiCA ساهم في تقليص ثقة المستثمرين في العملات المستقرة، مثل USDT، ما أعطى XRP فرصة لتعزيز موقعها. دعم المؤسسات : تصاعد الاهتمام بإطلاق صناديق متداولة (ETF) مخصصة لـ XRP، مع تقديم شركات مثل “WisdomTree” طلبات للحصول على الموافقة على هذه الصناديق.

: تصاعد الاهتمام بإطلاق صناديق متداولة (ETF) مخصصة لـ XRP، مع تقديم شركات مثل “WisdomTree” طلبات للحصول على الموافقة على هذه الصناديق. إطلاق عملة الريبل المستقرة (RLUSD): وهي ما تعد خطوة لتعزيز المدفوعات المؤسساتية عبر الحدود.

يظهر أداء العملة الرقمية XRP اتجاه صعودي قوي حيث يقترب من المقاومة عند 2.6 دولار بعد ارتداده من مستوى الدعم 1.98 دولار.

المؤشرات الفنية، مثل RSI البالغ 61، تُظهر إمكانية استمرار الارتفاع.

ومع الزخم الإيجابي ودعم مناخ تنظيمي موات، تشير التوقعات إلى إمكانية وصول سعر الريبل XRP إلى 10 دولار بحلول عام 2025.

تعزز الأحداث الأخيرة، مثل استقالة رئيس هيئة SEC، آمال المستثمرين في مستقبل أكثر إشراقا لـ XRP.

قد يساهم التبني المؤسساتي وحلول الدفع المبتكرة التي تقدمها شركة الريبل في دفع السعر إلى مستويات غير مسبوقة.

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