عملة الريبل المستقرة RLUSD تسجل زيادة في حجم التداول بنسبة 2000%

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سجلت عملة “RLUSD” المستقرة من الريبل زيادة بنسبة 2000% في حجم التداول، لتصل إلى 611 مليون دولار خلال 24 ساعة، وفقا لـ “CoinMarketCap”.
هذا يجعلها رابع أكثر العملات المستقرة تداولا، رغم أن قيمتها السوقية تبلغ 53 مليون دولار فقط.
تستحوذ منصة “Bullish” على 96% من حجم التداول، حيث أدرجت ستة أزواج تداول جديدة للعملة الأسبوع الماضي.
أشار محللون إلى أن السيولة المنخفضة للزوج RLUSD/USD قد تعني أن التداولات الكبيرة ناتجة عن أنشطة الريبل نفسها أكثر من المستخدمين العاديين.
سكّت الريبل 600,000 عملة إضافية يوم الجمعة، ومن المقرر إصدار تقرير توضيحي في يناير يكشف عن الأصول الداعمة للعملة المستقرة.
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