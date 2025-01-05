خسائر العملات المشفرة في ديسمبر تسجل أدنى مستوى لها لعام 2024

بلغت خسائر العملات المشفرة في ديسمبر 28.6 مليون دولار، وفقا لتقرير “CertiK”، وهو ما يمثل انخفاض حاد مقارنة بالأشهر السابقة.

جاءت الخسائر من الثغرات الأمنية (26.7 مليون دولار)، وهجمات القروض السريعة (1.7 مليون دولار)، وعمليات الاحتيال (200 ألف دولار).

أكبر استغلال كان لـ “Gempad” بخسارة 2.14 مليون دولار، يليه “FBD” (1.07 مليون دولار) و”Vesta DAO” (401 ألف دولار).

في مجال التصيد الاحتيالي، خسر أحد الضحايا 7.87 مليون دولار، بينما أدت عمليات تصيد عبر روابط “Zoom” ورسائل على X إلى سرقة ملايين أخرى.

التقرير يعكس تراجع الخسائر مقارنة بأشهر الذروة، لكنه يبرز استمرار التحديات الأمنية، خصوصا التصيد الاحتيالي.

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