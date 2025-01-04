عرض العملة الرقمية المستقرة USDC يرتفع بنسبة 80% منذ 2023: التفاصيل

بلغ عرض العملة الرقمية المستقرة USDC نحو 44 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة 80% عن أدنى مستوياته في 2023 والبالغة 24 مليار دولار.

تهيمن الايثيريوم على 65% من العرض الاجمالي للعملة، بينما تستحوذ سولانا وBase وArbitrum وHyperliquid على حصص متنامية نتيجة لاعتمادها المتزايد.

شهدت حلول الطبقة الثانية المبنية على الايثيريوم مثل Base نمو ملحوظ، مع ارتفاع عرض USDC عليها من 1.9 مليار دولار إلى 8.1 مليار دولار في 2024، وذلك بعد ترقية “Dencun” التي ساهمت في خفض رسوم المعاملات.

بلغ إجمالي حجم معاملات USDC أكثر من 15 تريليون دولار خلال العام، مع تسجيل 100 مليون معاملة فريدة.

رغم الانتعاش، لا تزال العملة الرقمية المستقرة USDC خلف USDT في السوق، ويعود ذلك بشكل أساسي لتأثر USDC بأزمات سابقة مثل انهيار بنك وادي السيليكون في 2023، لكن العملة استعادت ثقة المستمرين سريعا.

اقرأ أيضا:

توقع نمو كبير للعملات الرقمية المستقرة في 2025

تدفقات يومية قياسية لصناديق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة

