توقع نمو كبير للعملات الرقمية المستقرة في 2025

تتوقع شركة “Delphi Digital” أن العملات المستقرة التي تشارك في الإيرادات، مثل USDG وM وAUSD، ستشهد نموا بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2025.

هذه العملات تقدم نموذج جديد يركز على تقاسم العوائد بين الجهات المصدرة وقنوات التوزيع، مما يعزز التبني بفضل مواءمة الحوافز.

أسباب النمو المتوقع:

تركيز الحوافز: تستهدف العملات المستقرة التطبيقات وشركاء التكنولوجيا المالية، مما يعزز التبني والتكامل في الأنظمة القائمة. تأثيرات الشبكة: توحيد الجهود بين التطبيقات والموزعين يسهم في زيادة الاستخدام والنمو. تحول العملات المستقرة إلى وسيلة تبادل واسعة الاستخدام خارج التمويل اللامركزي، مدفوعة بتبني شركات التكنولوجيا المالية. ارتفاع عدد عناوين العملات المستقرة النشطة شهريا إلى أكثر من 50 مليون عنوان. إطلاق “Visa” لمبادرات العملات المستقرة كتحوط استراتيجي لضمان البقاء على المدى الطويل، حتى على حساب تقليل هوامش أرباح شبكة بطاقاتها.

سابقا أكد الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” على أهمية العملات المستقرة في مستقبل المدفوعات، مشيرا إلى أنها تمثل حلا يجمع بين استقرار السعر ومعاملات البلوكشين اللامركزية.

تُعد هذه التطورات مؤشر على الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية التقليدية، ما يجعل تبني العملات المستقرة خطوة حاسمة لضمان مواكبة التغيير.

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