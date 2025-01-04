تدفقات يومية قياسية لصناديق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة

شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة تدفقات صافية بلغت 908 مليون دولار يوم الجمعة، بعد تسجيل 242 مليون دولار في اليوم السابق، وفقا لبيانات “Farside Investors”.

حقق صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) من “بلاك روك” مكاسب صافية بلغت 253 مليون دولار، مع تعافي التدفقات الإجمالية إلى 37 مليون دولار.

وارتفعت حيازة هذا الصندوق إلى 548,506 بيتكوين بقيمة 53.4 مليار دولار.

كما سجل صندوق Fidelity Bitcoin Trust (FBTC) أقوى أداء يومي له، بجمع 357 مليون دولار ورفع إجمالي الاستثمارات الجديدة إلى أكثر من 12 مليار دولار.

سجلت صناديق أخرى مثل ARKB من ARK Invest و21Shares تدفقات صافية بقيمة 222 مليون دولار، بينما استفادت صناديق Bitwise وGrayscale وVanEck من مكاسب إيجابية.

ارتفع سعر البيتكوين إلى 98,900 دولار يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ 26 ديسمبر، محققا زيادة بنسبة 4% خلال الأسبوع.

توقعت تقارير من Galaxy Research استمرار النمو في 2025، مع تبني مؤسسات وشركات كبرى البيتكوين في ميزانياتها العمومية، إضافة إلى احتمال وصول أصول صناديق البيتكوين المتداولة الفورية إلى 250 مليار دولار.

يرى خبراء مثل “جان فان إيك” إمكانية وصول البيتكوين إلى نطاق سعري بين 150,000 و170,000 دولار، والإيجابية مصدرها إمكانية استعمال البيتكوين في التحوط ضد التضخم وعدم اليقين المالي.

اقرأ أيضا:

شركة “MicroStrategy” تضاعف استثماراتها في البيتكوين بخطط لجمع 2 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة “الريبل” يرحب بأكثر كونغرس أمريكي مؤيد للعملات المشفرة في التاريخ!

