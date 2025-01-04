شركة “MicroStrategy” تضاعف استثماراتها في البيتكوين بخطط لجمع 2 مليار دولار

أعلنت شركة “MicroStrategy” عن نيتها جمع ما يصل إلى 2 مليار دولار عبر طرح أسهم مفضلة دائمة بهدف تعزيز ميزانيتها العمومية وزيادة استثماراتها في البيتكوين.

يقع هذا الطرح ضمن إطار “خطة 21/21″، التي تستهدف جمع 21 مليار دولار من الأسهم و21 مليار دولار أخرى من أدوات الدخل الثابت على مدى ثلاث سنوات.

منذ إطلاق الخطة في أكتوبر الماضي، استحوذت الشركة على 194,180 بيتكوين، ما يعادل حوالي 45% من هدفها الاستثماري، بقيمة سوقية تقدر بـ 19 مليار دولار.

من المتوقع أن يتم الطرح في الربع الأول من 2025، اعتمادا على ظروف السوق.

كما تخطط الشركة لعقد اجتماع للمساهمين للتصويت على زيادة الأسهم العادية والمفضلة، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهداف الخطة.

بحلول 3 يناير 2025، وصلت حيازات “MicroStrategy” من البيتكوين إلى 446,400 BTC، بقيمة تقدر بـ 43.7 مليار دولار، متضمنة مكاسب غير محققة تبلغ 16 مليار دولار.

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