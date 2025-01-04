الرئيس التنفيذي لشركة "الريبل" يرحب بأكثر كونغرس أمريكي مؤيد للعملات المشفرة في التاريخ!

شهد تنصيب الكونغرس الأمريكي رقم 119 هيمنة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ لأول مرة منذ ست سنوات، مما أثار تفاؤل واسع في مجتمع العملات الرقمية المشفرة.

أشاد “براد غارلينغهاوس” الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، بالإدارة الجديدة، واصفا الكونغرس الحالي بأنه الأكثر دعما للعملات الرقمية المشفرة في التاريخ.

هذا التفاؤل جاء بعد إعادة انتخاب “مايك جونسون”، المدعوم من “ترامب”، رئيسا لمجلس النواب، مما عزز الآمال بحدوث تغييرات تنظيمية إيجابية.

وأشار “غارلينغهاوس” إلى أن فوز “ترامب” الكاسح في الانتخابات الأخيرة قد يكون فرصة ذهبية لشركات العملات المشفرة الأمريكية التي عانت تحت إدارة “بايدن” ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، حيث كان لهذه الإدارة دور في قمع العديد من هذه الشركات.

التنصيب الجديد للكونغرس الأمريكي ظهر أثره بشكل واضح على سوق الكريبتو اليوم حيث ارتفعت أسعار العملات الرقمية.

هذا وتحدثت تقارير عن لقاءات جمعت بين كل من “غارلينغهاوس” و”تشارلز هوسكينسون”، مؤسس “IOG”، مع فريق “ترامب” لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد للعملات المشفرة، إلا أن هذه الأنباء لم تؤكد بعد.

مع اقتراب رحيل “غاري جينسلر” رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، واستعداد “ترامب” لتعيين رئيس جديد أكثر دعما للعملات المشفرة، ينتظر مجتمع العملات الرقمية، وخاصة جيش الريبل XRP، حل النزاع القانوني بين الريبل والهيئة التنظيمية SEC، الذي استمر لأكثر من أربع سنوات.

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