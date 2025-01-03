بينانس تحصل على ترخيص وسيط تداول في البرازيل بعد الاستحواذ على شركة محلية: التفاصيل

حصلت بينانس على موافقة البنك المركزي البرازيلي للاستحواذ على شركة “Sim;paul”، وهي وسيط تداول مرخص محليا، مما يمنحها ترخيص للعمل كوسيط تداول في البرازيل.

يمثل هذا الترخيص 21 لشركة بينانس على المستوى العالمي، ويعزز حضورها في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، حيث تعد البرازيل عاشر أكبر سوق للعملات المشفرة وفقا لمؤشر “Chainalysis”.

تتيح صفقة الاستحواذ لبينانس توزيع الأوراق المالية وإصدار الأموال الإلكترونية، مما يعزز امتثالها للوائح المحلية وتوسيع خدماتها.

أكد “ريتشارد تنغ”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، أن البرازيل تمثل سوق رئيسي لتبني العملات المشفرة، مشيرا إلى التزام الشركة بالأمان والابتكار.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة توسعات تنظيمية لبينانس في أسواق مثل الأرجنتين والهند والإمارات، وتخطط الشركة لزيادة طاقم الامتثال بنسبة 34% في 2024 لتعزيز التزامها التنظيمي عالميا.

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