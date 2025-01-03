المحكمة ترفض مطالبة شركة "Celsius" بمبلغ 444 مليون دولار من "FTX"

قدمت شركة “Celsius Network”، المقرضة المفلسة للعملات المشفرة، استئناف ضد حكم محكمة برفض مطالبتها بمبلغ 444 مليون دولار ضد شركة تداول العملات المشفرة المفلسة “FTX”.

كانت الشركة قد طالبت في البداية بمبلغ 2 مليار دولار كتعويض، زاعمة أن تصريحات مسؤولي “FTX” ساهمت في انهيارها عام 2022، لكنها خفضت المطالبة لاحقا إلى 444 مليون دولار، مستندة إلى التحويلات التفضيلية.

في ديسمبر، رفض القاضي “جون دورسي” المطالبة لعيوب إجرائية ونقص الأدلة، مشيرا إلى أن المطالبات المعدلة لم ترتبط بالمطالبات الأصلية.

قدمت “Celsius” استئنافها في 31 ديسمبر، مؤكدة أن ملفاتها استوفت متطلبات قانون الإفلاس.

رغم النزاعات القانونية، أحرزت “Celsius” تقدم في سداد ديونها، حيث وزعت 2.5 مليار دولار على الدائنين بحلول أغسطس 2024، مع خطط لصرف 127 مليون دولار إضافية في نوفمبر من أموال مستردة.

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