“دو كوون” المؤسس المشارك لشركة Terraform” Labs” مصرحا: أنا بريء من جميع التهم الموجهة إلي!

أقر “دو كوون”، المؤسس المشارك لشركة “Terraform Labs”، ببراءته من التهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة بشأن انهيار مشروع “Terra LUNA” الذي تسبب بخسائر قدرها 40 مليار دولار في عام 2022.

جاء ذلك بعد تسليمه من سلطات الجبل الأسود إلى الولايات المتحدة.

حاليا يواجه “كوون” تسع تهم، تشمل التآمر لغسيل الأموال، والاحتيال المالي، وانتهاكات متعلقة بالأوراق المالية، وفقا لتقرير “بلومبرغ“.

ترأس القاضي “روبرت ليهربر” جلسة المحكمة التي عُقدت في الثاني من يناير 2025.

على الرغم من المطالبة ببراءته، وافق “كوون” على الاحتجاز، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستتجه نحو صفقة إقرار أو المضي في محاكمة جنائية.

ارتباط بقضية انهيار شركة FTX:

المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، الذي يتولى قضية “كوون”، كان المسؤول أيضا عن محاكمة “سام بانكمان فريد” (SBF)، المؤسس المشارك لشركة FTX.

يقضي “بانكمان” حاليا عقوبة بالسجن لمدة 25 عام بسبب انهيار شركة FTX، في حين يواجه “كوون” تهم تفوق في عددها التهم الموجهة إلى “بانكمان”.

تعود مشاكل “دو كوون” القانونية إلى مايو 2022، عندما انهارت عملتا “TerraUST” و”Terra LUNA”، مما تسبب في اضطراب كبير في سوق العملات المشفرة وأدى لاحقا إلى انهيار شركة FTX.

بعد أن ظل هاربا لفترة طويلة، اعتقلته سلطات الجبل الأسود العام الماضي أثناء محاولته السفر بجواز سفر مزور.

لاحقا، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد نزاع قضائي مع كوريا الجنوبية.

يواجه “دو كوون” الآن معركة قانونية معقدة في الولايات المتحدة، حيث تسعى السلطات إلى محاسبته عن الأضرار الكبيرة التي خلفها انهيار مشروعه في سوق العملات المشفرة، ومن الممكن أن تكون مدته سجنه أكبر بكثير من “بانكمان”.

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