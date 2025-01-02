الصين تفرض قيود جديدة على تداول العملات المشفرة من خلال لوائح الفوركس: التفاصيل هنا

أدخلت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين لوائح جديدة تلزم البنوك بمراقبة والإبلاغ عن المعاملات المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك تلك التي تشمل العملات المشفرة.

تأتي هذه القواعد ضمن حملة مستمرة لتعزيز السيطرة على السوق المحلية للعملات الأجنبية، ومنع الأنشطة غير القانونية مثل المقامرة عبر الحدود واستخدام العملات المشفرة بشكل غير قانوني.

تشمل القواعد الجديدة تتبع هوية الأطراف المشاركة في المعاملات، مصادر الأموال، وأنماط التداول.

وتلزم البنوك المحلية بتنفيذ تدابير لتقييد الخدمات المحفوفة بالمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة.

تاريخيا، كانت الصين مركز رئيسي لتعدين البيتكوين وتداول العملات المشفرة، لكنها فرضت قيود صارمة منذ عام 2017، وحظرت المنصات المحلية وعمليات التعدين تدريجيا.

في 2021، اشتدت الحملة مع إغلاق أنشطة التعدين ومنع تقديم خدمات الكريبتو للمقيمين الصينيين.

رغم القيود، تحتفظ الحكومة الصينية بـ 194 ألف بيتكوين بقيمة تقارب 18 مليار دولار، صادرتها خلال مداهمات سابقة.

في الوقت ذاته، تواصل الصين ريادتها في تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تختبر اليوان الرقمي في عدة برامج تجريبية، دون تحديد موعد إطلاقه الرسمي على نطاق واسع.

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