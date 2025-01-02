شركة العملات الرقمية “FalconX” تستحوذ على شركة “Arbelos Markets” الناشئة

أفادت “بلومبرغ” أن شركة “FalconX” وصلت لمراحل متقدمة للاستحواذ على شركة “Arbelos Markets”، وهي شركة ناشئة متخصصة في مشتقات الكريبتو والتي تأسست في 2023 على يد كل من “جوشوا ليم” و”شيليانج تانج”.

الصفقة يُتوقع أن تتضمن مزيج من النقد والأسهم، تأتي بعد استثمار “FalconX” في جولة التمويل الأولية لـ “Arbelos” بقيمة 28 مليون دولار بقيادة “Dragonfly”، بمشاركة “Circle Ventures” و”Paxos” وآخرين.

تعمل “FalconX”، التي تُقدَّر قيمتها بـ 8 مليار دولار، على توسيع خدماتها باستمرار، حيث أطلقت مكتب لتداول العملات في لندن هذا العام وتوسعت في عدة أسواق عالمية.

يأتي الاستحواذ في وقت يتزايد فيه الطلب على تداول العملات المشفرة، مع توقعات “راغو يارلاجادا” رئيس الشركة بموجة من الزخم واعتماد الصناعة عالميا مع تشديد اللوائح ودخول المزيد من المؤسسات إلى السوق.

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