مؤسس الايثيريوم يتبرع بـ 50 ايثيريوم لصندوق الدفاع عن مطوري منصة "تورنادو كاش"

تبرع “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للإيثيريوم، بـ 50 عملة ايثيريوم (تُقدر بحوالي 170 ألف دولار) لدعم صندوق الدفاع القانوني عن مطوري منصة “تورنادو كاش”، وهما كل من السيد “رومان ستورم” و”أليكسي بيرتسيف”.

جاء التبرع ضمن مبادرة يقودها مشروع “Juicebox Free Pertsev and Storm”.

عبّر “رومان ستورم” عن امتنانه لـ “بوتيرين”، واصفا التبرع بأنه دليل على دعمه وإتسامه بالقدوة لغيره.

التبرع يمثل حوالي 25٪ من الأموال المتاحة لدعم القضية عبر “JusticeDAO”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها “بوتيرين” في جهود قانونية مشابهة.

في السنوات الماضية، ساهم بمبالغ كبيرة لدعم قضايا مثل الدفاع عن مؤسس “WikiLeaks” ودعم نفس المطورين سابقا بمبالغ مختلفة.

يُذكر أن مطوري منصة “تورنادو كاش” يواجهون تحديات قانونية مستمرة بعد اتهام البروتوكول بالاستغلال في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال.

الاتهامات أدت إلى فرض عقوبات أمريكية واعتقال المؤسس المشارك للمنصة في هولندا، بالإضافة إلى محاكمات مازالت مستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية لكلا المؤسسين.

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