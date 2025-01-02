مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) تخفف العبء الضريبي على مستثمري العملات المشفرة

أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) إشعار جديد يخفف العبء الضريبي عن حاملي العملات المشفرة الذين يستخدمون وسطاء التمويل المركزي (CeFi) في عام 2025.

يهدف الإشعار 2025-7 إلى معالجة التعقيدات الناتجة عن لوائح السماسرة الجديدة بموجب القسم 6045، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، والتي تلزم وسطاء (CeFi) بالإبلاغ عن المعاملات واستخدام طرق محاسبية محسنة.

يتيح الإعفاء للمستثمرين تجاوز هذه الطريقة الافتراضية باستخدام سجلاتهم أو برامج ضريبية، ما يقلل الالتزامات الضريبية خاصة في السوق الصاعدة.

الإعفاء تلقائي ولا يحتاج إلى إجراء فوري، لكنه سينتهي في 31 ديسمبر 2025.

بحلول 2026، سيُطلب من المستخدمين اختيار طريقة محاسبة معتمدة لتجنب العودة إلى برنامج المحاسبي “FIFO”.

تزامن هذا الإجراء مع إدخال قاعدة جديدة تشمل منصات التمويل اللامركزي (DeFi) ضمن اللوائح الضريبية، ما أثار جدلا قانونيا بشأن مدى سلطة وزارة الخزانة على هذا القطاع.

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