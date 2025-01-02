عملات XRP وXLM تبدأ موجة صعود العملات الرقمية البديلة في العام الجديد

ارتفعت العملات الرقمية XRP وXLM بشكل ملحوظ هذا الصباح ضمن موجة صعود العملات البديلة في بداية العام الجديد 2025، مما يعكس حالة من التفاؤل والنشاط في سوق الكريبتو مجددا بعد الركود والتراجع في نهاية 2024.

حققت عملة الريبل ارتفاع بنسبة 15% تقريبا خلال 24 ساعة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها اليوم عند 2.44 دولار خلال التداول المبكر في آسيا في 2 يناير.

والرقم المسجل في سعر الريبل هذا الصباح هو أعلى سعر وصلت إليه XRP منذ منتصف ديسمبر بعد أن لامست 2.90 دولار في أوائل ديسمبر.

ويعتبر السعر 2.90 دولار هو أعلى مستوى لسعر XRP خلال سبع سنوات، قبل أن تتراجع إلى 2 دولار بنهاية الشهر.

أعرب الرئيس التنفيذي “براد غارلينغهاوس” عن تفاؤله بمزيد من التبني والاستخدام العملي للعملة.

عملة XLM تلحق بالركب:

حققت عملة XLM شقيقة XRP، أداء مميز أيضا حيث ارتفعت بنسبة 28% خلال اليوم، لتصل إلى 0.456 دولار.

هذا ولا تزال عملة XLM منخفضة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2018 بنسبة 50%، لكنها تستفيد حاليا من الزخم الإيجابي في السوق.

شهدت أيضا عملات أخرى مثل كاردانو ارتفاع بنسبة 10% لتصل إلى 0.95 دولار، بجانب تحقيق عملة AVAX وLINK وHBAR لارتفاعات ملحوظة.

على الجانب الآخر، سجلت عملة البيتكوين ارتفاع طفيف بنسبة 1.3% لتصل إلى 95000 دولار.

تعيش العملة حالة من التجميع منذ انخفاضها إلى أقل من 100000 دولار الشهر الماضي، مع تراجع هيمنتها إلى 53.7%.

يتوقع المحللون أن تشهد العملات البديلة ارتفاع كبير في الأشهر المقبلة، اذا استمرت هيمنة البيتكوين في التراجع.

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هل سيصل سعر XRP إلى 10 دولار في عام 2025؟

