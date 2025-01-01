هل سيصل سعر XRP إلى 10 دولار في عام 2025؟

يتم تداول XRP حاليا عند 2.10 دولار، بزيادة 5٪ رغم الخسائر الأسبوعية بنسبة 8٪، مع قيمة سوقية تبلغ 121 مليار دولار.

ورغم الأداء الإيجابي في 2024، تظهر إشارات مختلطة لتوقعات سعر العملة مستقبلا.

حاليا لا يزال السعر فوق دعم رئيسي عند 2.1 دولار، بينما تشير المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) عند 45 إلى احتمالية استمرار الانخفاض قبل تغيير الاتجاه.

شهدت العملة عمليات بيع من الحيتان، حيث انخفضت حيازات كبار المستثمرين بمقدار 180 مليون XRP في ديسمبر.

بالنسبة لعام 2025، فإن تجاوز مقاومة 2.2 دولار قد يدفع السعر نحو 2.5 دولار وربما أكثر.

أما الفشل في الحفاظ على هذا الدعم فقد يسبب انخفاض إلى ما دون 1.9 دولار خاصة إذا توفرت ضغوط هبوطية إضافية.

بالنسبة لأهم ما يدعم إمكانية ارتفاع سعر عملة الريبل في المستقبل هو الاعتماد المؤسساتي للعملة وزيادة استقطاب المزيد من الشركات والشراكات أما بالنسبة لما يمكن أن يضعف من الحركة الصعودية للعملة هو تخلي الحيتان عن العملة واستمرار القيود التنظيمية وعدم حل القضية بين الشركة وبين هيئة SEC.

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