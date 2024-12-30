شركة “MicroStrategy” تزيد حيازاتها من البيتكوين لتصل إلى 446,400 بيتكوين

استثمرت شركة “MicroStrategy” مبلغ 209 مليون دولار لشراء 2136 بيتكوين إضافية، مما رفع إجمالي ممتلكات الشركة من البيتكوين إلى 446,400 بيتكوين.

جاء هذا الإعلان على لسان المؤسس المشارك “مايكل سايلور”، موضحا أن سعر الشراء المتوسط كان 97,834 دولار لكل بيتكوين.

بذلك، أنفقت الشركة ما يقرب من 28 مليار دولار على استثماراتها في البيتكوين، بمتوسط تكلفة 62,428 دولار لكل عملة.

رغم انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 15% في الأسبوعين الماضيين إلى حوالي 93,000 دولار بعد اجتماعات الفيدرالي الأميركي، تبلغ القيمة الحالية لحيازات الشركة نحو 41.5 مليار دولار، مما يتركها بربح غير محقق قدره 13 مليار دولار.

تتلقى “MicroStrategy” انتقادات مستمرة من شخصيات مثل “بيتر شيف”، الذي يزعم أن مشتريات الشركة تؤثر بشكل كبير على أسعار البيتكوين.

ومع ذلك، تواصل الشركة التزامها بخطتها الاستثمارية في العملة الرقمية.

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