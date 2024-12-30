منصة بينانس تستعد لتوزيع عملة SOLV عبر منصتها "Megadrop": تعرف على كيفية الحصول عليها

أعلنت منصة بينانس عن المشروع الثالث على منصة “Megadrop” الخاصة بها، وهو مشروع “Solv Protocol” وعملته الرقمية (SOLV)، وهو عبارة عن بروتوكول جديد لرهان البيتكوين يهدف إلى بناء نظام مالي يتمحور حول البيتكوين.

سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل وقت بدء التداول العملة الجديدة على منصة بينانس، وأي ادعاءات لتداول هذه العملة قبل الوقت المحدد هي إعلانات كاذبة.

تفاصيل توزيع عملة SOLV:

اسم المشروع والعملة : Solv Protocol (SOLV)

: Solv Protocol (SOLV) الحد الأقصى : 9,660,000,000 SOLV (قابل للزيادة عبر حوكمة الشبكة).

: 9,660,000,000 SOLV (قابل للزيادة عبر حوكمة الشبكة). العرض الأولي عند الإطلاق : 8,400,000,000 SOLV (86.96% من العرض الكلي).

: 8,400,000,000 SOLV (86.96% من العرض الكلي). مكافآت بينانس : 588,000,000 SOLV (7% من العرض الأولي).

: 588,000,000 SOLV (7% من العرض الأولي). العرض المتداول عند الإدراج في السوق الفوري: 1,482,600,000 SOLV (17.65% من العرض الأولي).

ما هي منصة Megadrop؟

“Megadrop” هي منصة لإطلاق العملات الرقمية الجديدة على منصة بينانس، تقدم المنصة تجربة فريدة من خلال الجمع بين بروتوكول بينانس للربح “Binance Simple Earn” ومحفظة بينانس.

تتيح المنصة للمستخدمين فرصة مبكرة لاستكشاف مشاريع الويب 3 قبل إدراجها على المنصة.

كيفية المشاركة في Megadrop:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب بينانس الخاص بك. اشترك في منتجات “BNB Locked” عبر “Simple Earn” أو أكمل المهام المطلوبة في “Web3 Quests”. توجه إلى قسم “Megadrop” على تطبيق بينانس وأكمل المهام للحصول على النقاط. استلم مكافآت “Megadrop” بناء على مجموع نقاطك.

آلية توزيع مكافآت “Megadrop”:

تُمنح المكافآت بناء على نسبة مجموع نقاط المستخدم إلى إجمالي النقاط الخاصة بجميع المشاركين المؤهلين.

نظام النقاط:

نقاط Locked BNB : تُحسب النقاط بناء على كمية BNB المشتركة وفترة الاشتراك، فترات الاشتراك الأطول تمنح نقاط أعلى.

: تُحسب النقاط بناء على كمية BNB المشتركة وفترة الاشتراك، فترات الاشتراك الأطول تمنح نقاط أعلى. مكافآت ومضاعفات Web3 Quests: يحصل المستخدمون على مكافآت إضافية عند إكمال المهام المحددة وفقا للمتطلبات.

يُحتسب مجموع النقاط على النحو التالي:

مجموع النقاط = (نقاط Locked BNB × مضاعف Web3 Quest) + مكافأة Web3 Quest

ملاحظات هامة:

سيتم توفير تقرير بحثي عن مشروع Solv Protocol للاطلاع عليه على منصة بينانس خلال 24 ساعة من نشر هذا الإعلان.

قد لا تتوفر الخدمات والمنتجات المذكورة في بعض المناطق.

يُنصح بإجراء البحث اللازم لضمان سلامة الأصول المالية.

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