أربع عملات مشفرة تفوقت على مؤشر ناسداك في 2024: تعرف عليها

في سنة 2024 شهد مؤشر ناسداك ارتفاع قياسي حيث سجل ارتفاع بنسبة 33%.

في المقابل تمكنت أربع عملات مشفرة رئيسية من التفوق على أداء هذا المؤشر، حيث حققت هذه العملات مكاسب تجاوزت 100% لبعضها، فيما يلي تفاصيل أكبر حول هذه العملات الرقمية وأدائها:

حققت عملة البيتكوين، مكاسب كبيرة هذا العام، مدفوعة بأحداث رئيسية مثل موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صندوق ETF المتداول للبيتكوين وتقليل العرض نتيجة لانقسام المكافأة.

بفضل قيمتها السوقية التي تجاوزت 1.9 تريليون دولار، حافظت البيتكوين على مكانتها كأصل رقمي مستقر وجاذب للاستثمارات المؤسساتية.

الإيثريوم (ETH): +49%

استمرت الإيثريوم في توسيع استخداماتها عبر العقود الذكية ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi).

حصلت العملة على دفعة قوية بعد إطلاق صندوق ETF خاص بها، واستفادت من تحول السياسات النقدية في الولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تزال القيمة السوقية للايثيريوم تشكل أقل من نصف قيمة البيتكوين، لكنها تظل محرك رئيسي للتطوير في القطاع.

سولانا (SOL): +75%

تميزت سولانا بسرعتها العالية ورسومها المنخفضة، مما جعلها منافس قوي للايثيريوم في قطاع التمويل اللامركزي.

تمكنت العملة من جذب استثمارات كبيرة وتطوير مشاريع مبتكرة، محققة مكاسب تفوقت على معظم أسهم التكنولوجيا.

الريبل (XRP): +247%

كانت الريبل الأفضل أداء هذا العام، حيث ارتفعت قيمتها بشكل كبير بفضل الانتصارات القضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتعزيز شراكاتها العالمية.

تستمر الريبل في ترسيخ مكانتها كمنصة موثوقة للمدفوعات عبر الحدود.

مما ذكر أعلاه يتضح حجم الارتفاع الذي سجلته العملات الرقمية مقارنة بالمؤشرات والأسهم التقليدية لكن يجب أخذ بعين الاعتبار حجم المخاطرة المرافق للاستثمار في العملات الرقمية.

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