عملة SOL تتجه نحو 200 دولار وسعر البيتكوين يستقر عند 95 ألف دولار: التفاصيل

استمر سعر البيتكوين في حالة الهدوء والسير العرضي، مع تراجع حجم التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما شهدت العملات الرقمية البديلة مكاسب ملحوظة، أبرزها ارتفاع عملة SOL بنسبة 5%، لتقترب من مستوى 200 دولار.

أداء البيتكوين: استقرار عند 95 ألف دولار

تراجع سعر عملة البيتكوين الأسبوع الماضي إلى 92 ألف دولار في 21 ديسمبر، مما أدى إلى محو جزء كبير من المكاسب التي حققتها العملة طيلة الشهر.

حاولت العملة اختراق حاجز 100 ألف دولار مرتين لاحقا (في 22 و26 ديسمبر)، لكن تلك المحاولات قوبلت بموجات بيع مكثفة دفعتها إلى مستويات أدنى.

حاليا، تتداول عملة البيتكوين عند 95 ألف دولار وسط انخفاض في أحجام التداول، مما ساهم في استقرار نسبي للسعر.

تراجعت هيمنة البيتكوين على السوق إلى 54%، مع بقاء قيمتها السوقية أقل من 1.9 تريليون دولار.

انتعاش العملات الرقمية البديلة:

حققت العملات الرقمية البديلة مكاسب ملموسة خلال 24 ساعة الماضية.

حيث تجاوز سعر الايثيريوم حاجز 3400 دولار، وارتفع سعر الريبل ليقترب من 2.2 دولار.

كما أظهرت SOL وSUI أداء قوي بارتفاعهما بنسبة 5-6%، حيث يتم تداول SOL عند أكثر من 195 دولار، وSUI فوق 4.25 دولار.

من بين العملات الأخرى التي شهدت مكاسب ملحوظة في 24 ساعة الأخيرة:

BNB: سجلت ارتفاع بنسبة 2.5% إلى 718 دولار.

DOGE: سجلت ارتفاع بنسبة 3% إلى 0.33 دولار.

مكاسب متفاوتة لكل من HBAR، DOT، AAVE، APT، وICP.

الحركة الايجابية الأخيرة ساهمت في تعافي السوق بحوالي 50 مليار دولار خلال اليوم الماضي، لتصل القيمة الإجمالية للعملات المشفرة إلى 3.5 تريليون دولار، مما يعكس انتعاش عام في معنويات السوق.

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