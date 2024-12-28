الجبل الأسود توافق على تسليم "دو كوان" مؤسس مشروع "Luna" للولايات المتحدة

أعلن وزير العدل في الجبل الأسود، الموافقة على تسليم “دو كوان”، مؤسس “Terraform Labs”، إلى الولايات المتحدة بناء على طلب رسمي ودراسة قانونية شاملة.

جاء القرار بعد تقييم خطورة الجرائم ومدى الاختصاص، حيث رجحت المعايير لصالح الطلب الأمريكي، بينما تم رفض طلب كوريا الجنوبية.

اعتُقل “كوان” في مارس 2023 أثناء محاولته مغادرة الجبل الأسود بجواز سفر مزور، وقضى أربعة أشهر بالسجن بتهمة التزوير.

تأتي عملية التسليم في إطار تحقيقات انهيار “TerraUSD” و”Luna” في مايو 2022، الذي تسبب بخسائر بلغت 40 مليار دولار وأثار تداعيات كبيرة في صناعة العملات المشفرة.

السلطات الأمريكية تتهم “كوان” بتضليل المستثمرين وإخفاء أصول كبيرة.

حاليا “كوان” في ملجأ للأجانب بانتظار تنفيذ ترتيبات التسليم.

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