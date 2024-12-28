تعرف على الترقية التي من شأنها توحيد مستويات الطبقة الثانية للايثيريوم بحلول عام 2025!

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بحلول عام 2025، من المتوقع أن يحدث المعيار “Cross Chain Intents” والذي يحمل الرمز المختصر “ERC-7683” تحولا جذري في نظام الطبقة الثانية القائمة على الايثيريوم L2، مما يحل مشاكل التشغيل البيني والسيولة المنعزلة.
يوفر هذا المعيار الجديد بيئة موحدة لتفاعل المستخدمين عبر شبكات الطبقة الثانية مثل “Polygon” و”Optimism” و”Arbitrum”.
يمكّن “ERC-7683” المستخدمين من نقل الأصول، مثل NFT والرموز الرقمية، بين الشبكات بسهولة، بينما تساهم الشبكات المسماة بـ “شبكات الحشو” في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
كما يعزز المعيار من تبسيط الحوكمة للتطبيقات اللامركزية عبر الشبكات، مما يسهل على DAO إدارة عملياتها.
تم تقديم المفهوم في نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن يجذب المزيد من المطورين إلى الايثيريوم بفضل تحسين تجربة المستخدم وإزالة تعقيدات العمليات عبر الشبكات المختلفة.
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