اقتراح "Bitwise" لصندوق متداول للاستثمار في شركات تمتلك 1000 بيتكوين أو أكثر قدمت شركة “Bitwise” اقتراح لإنشاء صندوق ETF جديد يركز على الشركات المدرجة التي تحتفظ بما لا يقل عن 1000 بيتكوين في خزائنها. يستهدف الصندوق الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية 100 مليون دولار أو أكثر وتتمتع بسيولة تداول يومية تفوق المليون دولار. سيتم تخصيص وزن الأسهم بناء على قيمة البيتكوين التي تمتلكها الشركات، مع سقف 25% لكل شركة لضمان التنويع. تشمل الشركات المؤهلة: “تسلا” و “ميكروستراتيجي” وشركات تعدين مثل “Marathon Digital” و”Riot”. تزامنا مع ارتفاع البيتكوين بنسبة 126% خلال العام الماضي، تتبنى المزيد من الشركات استراتيجية الاحتفاظ بالبيتكوين لتعزيز قيمة أسهمها، مثل “KULR Technology Group” التي استثمرت 21 مليون دولار في البيتكوين، وMatador Technologies التي تخطط لاستثمار 4.5 مليون دولار بحلول نهاية 2024. اقرأ أيضا: التيثر تواجه تحديات تنظيمية مع دخول لوائح MiCA الأوروبية حيز التنفيذ تراجع أسعار العملات الرقمية: انخفاض سعر عملة LINK بنسبة 9% مع استمرار هبوط البيتكوين



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