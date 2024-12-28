التيثر تواجه تحديات تنظيمية مع دخول لوائح MiCA الأوروبية حيز التنفيذ

ستدخل لائحة تنظيم سوق الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 30 ديسمبر.

فور تنفيذ هذه اللوائح التنظيمية سيبدأ فرض متطلبات صارمة على العملات الرقمية المستقرة.

أثار هذا الإطار الجديد تساؤلات حول امتثال عملة تيثر (USDT) واستقرارها التشغيلي داخل الاتحاد الأوروبي.

مخاوف السوق حول التيثر:

رغم عدم وجود تأكيد رسمي من الجهات التنظيمية بشأن عدم امتثال USDT، إلا أن الشكوك تزايدت، خاصة بعد قيام منصة “كوين بيس” بإلغاء إدراج العملة استباقا للوائح MiCA.

من ناحية أخرى، تواصل منصات كبرى مثل بينانس وCrypto.com تداول العملة انتظارا لتوجيهات إضافية.

أشار “خوان إجناسيو إيبانيز”، عضو اللجنة الفنية لتحالف MiCA إلى أن الغموض الحالي قد يؤدي إلى اختلاف في قرار منصات التداول حول الإبقاء على إدراج USDT أو إلغائه

اعتبر “باولو أردوينو” رئيس التنفيذي لشركة التيثر أن الشكوك المحيطة بـ USDT قد تكون إيجابية للسوق، واصفا الانتقادات بأنها حملة سيئة التنسيق من المنافسين.

مع ذلك، لم تحصل التيثر بعد على ترخيص الأموال الإلكترونية المطلوب وفق MiCA، على عكس منافستها شركة Circle التي تتصدر قائمة الامتثال.

تأثير محتمل على السوق:

تشير التقديرات إلى أن غالبية التداول في سوق العملات الرقمية يتم عبر أزواج USDT، مما يجعل أي تغيير في وضعها التنظيمي ذو تأثير كبير.

ويُتوقع أن تتسبب اللوائح الجديدة في تحويل التداول نحو العملات المستقرة الأخرى مثل USDC أو الأصول الورقية مثل اليورو، مما قد يضيف عقبات تشغيلية للمستثمرين.

لا يزال مستقبل التيثر في الاتحاد الأوروبي تحت المجهر، مع استمرار الشكوك حول مدى توافقها مع الإطار التنظيمي الجديد.

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