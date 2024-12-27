احتيال جديد يستغل شعبية مسلسل “Squid Game” في سوق العملات المشفرة

كشفت تقارير حديثة من حساب “PeckShieldAlert” على منصة X عن عملية احتيال جديدة بالعملات المشفرة، استخدم فيها المحتالون اسم المسلسل الكوري الشهير “Squid Game” الذي أنتجته “Netflix”.

يستغل هذا النوع من الاحتيال شهرة المسلسل لجذب المستثمرين، في عملية تكررت أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة.

العملية الأخيرة وقعت على شبكة Base التابعة لمنصة كوين بيس.

أطلق المحتالون عملة رقمية جديدة تحمل اسم المسلسل، وروجوا له باستخدام عبارات جذابة بهدف استقطاب مستثمرين جدد.

في البداية، حققت العملة ارتفاع سريع في قيمتها، قبل أن تنهار بنسبة 99%، مما يدل على حدوث عملية “سحب البساط” حيث يبيع المبتكرون ممتلكاتهم فجأة، مما يؤدي إلى انهيار السعر.

انخفضت قيمة العملة من 0.1442 دولار إلى ما يقارب الصفر خلال ساعات، فيما كشفت البيانات أن المحفظة التي أطلقت العملة كانت الأكبر من حيث الحيازة.

ما حدث يعيد إلى الأذهان عملية احتيال مشابهة وقعت في عام 2021 باستخدام نفس الاسم “Squid Game”.

حينها، تم الترويج للعملة كوسيلة “للعب وكسب المال”، مما سمح لحامليها بالمشاركة في ألعاب مستوحاة من المسلسل.

حققت العملة ارتفاع هائلا في قيمتها، لكنها انهارت تماما بعد أن سحب المطورون أموال المستثمرين والتي تجاوزت 3 مليون دولار.

لاحقا، تم حذف موقع المشروع وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، تاركين المستثمرين دون أي فرصة لاستعادة أموالهم.

مثل هذه العمليات تبرز الحاجة الملحة لتوخي الحذر في التعامل مع المشاريع الجديدة في سوق العملات المشفرة، خصوصا تلك التي تعتمد على أسماء شائعة لاستغلال ثقة المستخدمين.

ننصح دائما بالتحقق من مصداقية المشروع وفريقه وتجنب الانجرار وراء الوعود الزائفة بالأرباح السريعة، خاصة إذا كان المشروع يفتقر إلى الشفافية أو يحمل إشارات تدل على الاحتيال، مثل الأخطاء النحوية أو ضعف التواصل مع المجتمع.

الاستثمار في العملات المشفرة يتطلب الحذر والبحث الدقيق، إذ إن العديد من المحتالين يستغلون شهرة بعض الاعمال لجذب الضحايا.

تذكر دائما أن الحذر أفضل من الندم، وأن الوعود الكبيرة غالبا ما تكون بابا للاحتيال.

اقرأ أيضا:

اختراق حساب مدير تنفيذي في “Animoca Brands” على منصة X رغم استخدام المصادقة الثنائية 2FA!

عملة منصة التداول Bitget تصل إلى 8.5 دولار: إلى أين يمكن أن تصل؟

