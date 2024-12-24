رأي: صناعة العملات المشفرة ليست مستعدة بعد لقوانين "MiCA" الأوروبية

أكدت “دلفين فورما”، رئيسة سياسة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في “Solidus Labs”، أن صناعة العملات المشفرة ليست جاهزة للتعامل مع تنظيم سوق الأصول المشفرة “MiCA” المتوقع تنفيذه الكامل في 30 ديسمبر 2024.

كما أوضحت أن قوانين “MiCA” ليست جديدة، بل تم تقديمها تدريجيا، حيث أُدخلت قواعد للعملات المستقرة في وقت سابق من هذا العام، بينما ستبدأ بقية اللوائح قريبا.

وأشارت “فورما” إلى أن الصناعة تعاني من سوء فهم للوائح “MiCA”، وأنه بحلول نهاية العام المقبل، سيكون الامتثال للوائح ضروري وإلزامي دون استثناءات.

كما انتقدت ضعف استعداد الجهات التنظيمية في بعض الدول، مثل بلجيكا، التي لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن تطبيق “MiCA”، بينما دول أخرى مثل فرنسا تُظهر جاهزية أكبر.

وأضافت أن الشركات غير المسجلة في الاتحاد الأوروبي ولكنها تستهدف عملاء فيه قد تواجه صعوبات كبيرة بسبب القواعد الصارمة المتعلقة بالطلب العكسي، التي تمنع الترويج المباشر للخدمات داخل الاتحاد الأوروبي.

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