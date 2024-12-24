العملة الرقمية Aave تسجل اتجاه تصاعدي ثابت على مدار العام في هذه المقاييس: التفاصيل

شهدت العملة الرقمية AAVE العملة الرقمية الأصلية لمنصة Aave، والرائدة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، أداء استثنائي هذا العام، حيث وصلت إلى أعلى سعر لها منذ ثلاث سنوات عند 394 دولار.

وعلى الرغم من تراجع طفيف نتيجة تصحيح السوق، إلا أن سعر العملة لا يزال يحافظ على مكاسب قوية.

أداء Aave مدعوم بنمو اجمالي القيمة المقفلة TVL:

أشارت بيانات حديثة إلى أن الأداء القوي لـ AAVE مدعوم بارتفاعات مستمرة في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) والرسوم.

وفقا لتحليل “DefiLlama”، سجلت القيمة المقفلة نمو كبير من 6.62 مليار دولار في يناير إلى 23.1 مليار دولار في ديسمبر، وهو مستوى قياسي جديد.

كما أظهرت الرسوم ارتفاع ثابت على مدار العام، مما يعكس زيادة في استخدام المنصة وارتفاع الطلب عليها.

هذا وكشف تقرير “Santiment” عن دور التحركات الكبيرة للمستثمرين الرئيسيين في دعم هذا النمو.

حيث حقق المتداولون النشطون مكاسب كبيرة، حيث بلغت العائدات على مدى 30 يوم 96%، وتجاوزت المكاسب السنوية 290%.

كما شهدت Aave إيداعات كبيرة وصلت إلى 38 مليار دولار الأسبوع الماضي، مما جذب اهتمام الحيتان مثل محفظة “Trump World Liberty”.

كما سجل حجم النشاط الاجتماعي للمنصة ارتفاع ملحوظ، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع التمويل اللامركزي DeFi.

رغم تصحيحات الأسعار الأخيرة، يرى المحللون أن AAVE تتمتع بقوة نسبية مقارنة بالعملات البديلة، ما يشير إلى احتمالية تحقيق مزيد من النمو.

وتوقع متداولون استمرار الأداء الإيجابي للعملة، مع إمكانية محاولة تحقيق اختراق جديد قريبا.

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