ترامب يعين “ستيفن ميران” المدافع عن العملات المشفرة رئيسا لمجلس مستشاريه الاقتصاديين

أعلن الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” عن ترشيح “ستيفن ميران” لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهي خطوة تسلط الضوء على توجه الإدارة المستقبلية لدعم الابتكار الرقمي.

يتمتع “ميران” بخبرة واسعة، حيث شغل سابقا منصب مستشار أول للسياسة الاقتصادية في وزارة الخزانة خلال إدارة “ترامب” الأولى، ويشغل حاليا منصب كبير الاستراتيجيين في شركة “Hudson Bay Capital Management”.

إذا أُقرّ ترشيحه من قبل مجلس الشيوخ، سيقود “ميران” المجلس الذي يقدم المشورة للرئيس حول السياسات الاقتصادية التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي، التشغيل الكامل، والاستقرار المالي.

عبر “ترامب” عن ثقته بـ “ميران” على منصة “Truth Social” قائلا:

سيعمل “ستيف” مع فريقنا الاقتصادي لتحقيق طفرة اقتصادية عظيمة ترفع من شأن جميع الأميركيين.

على منصة X، عبر “ميران” عن فخره بترشيحه من طرف “ترامب”، مشددا على التزامه بدعم السياسات التي تعزز اقتصاد مزدهر وغير تضخمي.

كما أبدى إيمانه الراسخ بدور العملات المشفرة كمحفز للنمو الاقتصادي في تصريحاته الأخيرة، منتقدا القيود التنظيمية الحالية التي تعيق الابتكار في هذا القطاع.

تشير هذه التعيينات إلى نهج مؤيد للأصول الرقمية في إدارة “ترامب” المقبلة.

سبق وأن رشح “ترامب” أيضا شخصيات بارزة معروفة بدعمها للعملات المشفرة، مثل “بول أتكينز” لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يشير إلى بيئة تنظيمية أكثر مرونة، و”ديفيد ساكس” لقيادة السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.

من المتوقع أن يكشف “ترامب” قريبا عن مرشحه لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة، مما يعزز من الدور المحوري الذي ستلعبه إدارته في تشكيل مستقبل قطاع الكريبتو.

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