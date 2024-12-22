أفضل 10 مشاريع عملات رقمية مشفرة من حيث "نشاط التطوير": تعرف عليها

كشفت منصة التحليلات “Santiment” مؤخرا عن قائمة تضم أفضل 10 عملات رقمية مشفرة من حيث نشاط التطوير خلال الشهر الماضي، وجاءت عملة Internet Computer (ICP) في الصدارة بدرجة 409.63.

رغم البداية القوية لشهر ديسمبر، حيث ارتفع سعر ICP لأكثر من 15 دولار، إلا أن التصحيح أدى إلى انخفاض سعر لأقل من 10 دولار وفقا لـ “CoinGecko”.

في المرتبة الثانية، جاءت عملة Chainlink (LINK) بدرجة 287.07، تليها Hedera (HBAR) في المركز الثالث، مما يعكس استقرار ترتيب الثلاثة الأوائل مقارنة بالتقارير السابقة.

Starknet (STRK) احتلت المركز الرابع متقدمة على كاردانو (ADA)، التي تراجعت للمركز الخامس.

ورغم تحقيق ADA مكاسب مبكرة هذا الشهر وملامستها 1.30 دولار في 7 ديسمبر، عادت لتتداول حاليا عند حوالي 0.84 دولار.

العملات الرقمية الأخرى التي حجزت مواقعها في القائمة تشمل:

Optimism (OP)، Polkadot (DOT)، Kusama (KSM)، DeFiChain (DFI)، وsUSD (SUSD).

منهجية التقييم:

تعتمد منصة “Santiment” على لوحة معلومات خاصة بتتبع نشاط تطوير الأنظمة البيئية، حيث يتم تصفية الأحداث لتقديم تمثيل دقيق لتقدم البرمجة، مع استبعاد الأنشطة ذات القيمة المنخفضة مثل التعليقات أو المهام الإدارية.

أكد فريق “Santiment” أن المنهجية تهدف إلى تقديم مقارنة عادلة بين المشاريع، مع التركيز على جودة المساهمات وعدد المطورين النشطين، مما يميز نشاط التطوير الحقيقي عن نشاط “GitHub” الشامل الذي يضم جميع الأنشطة التقنية، بما في ذلك الالتزامات والانقسامات.

اقرأ أيضا:

بعد التصحيح الحالي: هل ستصل عملة الدوجكوين إلى 1 دولار؟

ما هو وضع XRP؟ هل ستصل إلى 2.7 دولار أو ستهبط لأقل من 2 دولار مرة أخرى؟

