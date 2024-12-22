ما هو وضع XRP؟ هل ستصل إلى 2.7 دولار أو ستهبط لأقل من 2 دولار مرة أخرى؟

شهدت عملة XRP بداية قوية هذا الأسبوع بعد إعلان الشركة المطورة عن إطلاق العملة المستقرة الخاصة بها، مما دفع العملة إلى ارتفاع ملحوظ من 2.4 دولار إلى 2.7 دولار.

بعدها تعرضت العملة الرقمية الريبل XRP لضغوط السوق وتراجعت بنسبة 28% إلى 1.96 دولار قبل أن تتعافى جزئيا لمستواها الحالي عند 2.25 دولار.

الارتفاع جاء بعد استغلال الحيتان فرصة انخفاض سعر العملة.

يرى المحلل الشهير “علي مارتينيز” أن هذا المستوى (المستوى الحالي فوق 2.25 دولار) يمثل نقطة محورية لسعر XRP.

إذا تمكنت العملة من الثبات فوقه، قد تستعيد نشاطها الصعودي باتجاه 2.7 دولار.

أما في حالة الانخفاض دونه، فقد تعود إلى ما دون 2 دولار للمرة الثالثة هذا الشهر.

وصل سعر XRP بالفعل إلى 2.17 دولار في وقت سابق اليوم قبل أن يرتد بشكل مؤقت.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مسار العملة مع اقتراب نهاية العام، وما إذا كانت ستشهد ارتفاع نهاية السنة المتوقع.

مع التصحيح الأخير، تراجعت القيمة السوقية لـ XRP إلى أقل من 130 مليار دولار، لتفقد مركزها الثالث لصالح USDT، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 140 مليار دولار.

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