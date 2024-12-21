نمو متباين في عدد مستخدمي العملات المشفرة في 2024: التفاصيل

أظهر تقرير صادر عن منصة “Flipside” أن عام 2024 شهد نمو ملحوظ في أسعار العملات المشفرة، لكن عدد مستخدمي شبكات البلوكشين لم يرتفع بنفس الوتيرة، باستثناء شبكة “Base” التابعة لشركة كوين بيس.

أداء بارز لكل من شبكة “Base” والايثيريوم:

حققت “Base” نمو غير مسبوق، حيث زاد عدد مستخدميها بمقدار 56 ضعف خلال العام، مع تسجيل 13.7 مليون مستخدم جديد في أكتوبر، وهو ما يمثل ثمانية أضعاف ثاني أعلى بلوكشين Polygon.

كما جذبت Base أكثر من 15.1 مليون مستخدم أجروا 100+ معاملة تمويل لامركزي (DeFi)، متفوقة بنسبة 38.4٪ على الايثيريوم.

بدورها، سجلت الايثيريوم نمو قوي بمتوسط 1.56 مليون مستخدم مكتسب شهريا، متجاوزة شبكات الطبقة الثانية مثل Arbitrum وOptimism.

بلغ عدد مستخدميها النشطين في DeFi حوالي 10.9 مليون، مما عزز مكانتها كشبكة رئيسية.

على الرغم من تسجيل البيتكوين مستويات سعرية قياسية تجاوزت 100,000 دولار وإطلاق صناديق استثمار متداولة (ETF)، نما عدد المستخدمين المكتسبين بمتوسط 935,900 شهريا فقط.

ارتفع العدد بنسبة 19.2% في مارس أثناء الصعود الكبير، لكنه انخفض بنسبة 28.5% عقب انتخابات نوفمبر، مما يشير إلى نشاط مضاربي أكثر من دخول مستخدمين جدد.

تأثير التطورات المؤسساتية:

ساهم القبول المؤسساتي المتزايد في دفع بعض النمو، كما عزز إدراج “Grayscale” لعملات مشفرة جديدة كـ “أصول قيد الدراسة” الزخم في السوق.

وفي الوقت نفسه، واصلت Uniswap تعزيز هيمنتها على Base والايثيريوم، مما يعكس تحول نحو استخدام المنصات اللامركزية على شبكات معينة توفر فرص النمو والتوسع أكثر

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